Командиры ВС РФ получили право арестовывать военных за ношение гаджетов в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который регламентирует применение и исполнение дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон расширяет полномочия командиров воинских частей, начальников военной полиции и гарнизонов, которые теперь получили право принимать решение о назначении дисциплинарного ареста военнослужащих СВО за грубые проступки. Нововведение распространяется на лиц мужского пола — солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

В список грубых проступков входит ношение гаджетов, которые позволяют распространять фотографии, аудио, видео и геолокацию в зоне СВО. При этом ответственность не распространяется на электронные устройства, используемые для исполнения служебных обязанностей.

Кроме того, арестом будет караться предоставление СМИ или распространение в интернете информации, позволяющей определить принадлежность военнослужащих к Вооруженным силам РФ, о членах их семей или их родителях, а также данных о деятельности воинских частей, их местонахождении.

Нарушение одного вышеуказанного запрета будет наказываться арестом на срок до 10 суток. За несколько грубых проступков срок ареста увеличится, однако он не может превышать более 15 суток непрерывного срока нахождения, указано в документе.

Ранее российские военнослужащие выступили против запрета гаджетов в зоне СВО.