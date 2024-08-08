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Маск сравнил Британию с Советским Союзом

Маск сравнил Британию с СССР из-за арестов за комментарии в соцсетях

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск сравнил Великобританию с Советским Союзом, указав, что в британские правоохранители задерживают граждан за посты в соцсетях. С таким утверждением он выступил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Арестован за комментарии на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)! Это Британия или Советский Союз?» — подчеркнул он, таким образом прокомментировав видео задержания неизвестного британскими правоохранителями по обвинению «в преступлении на почве ненависти», которое основано на заявлениях в соцсетях.

До этого сообщалось, что в Палате общин Великобритании намерены вызвать Маска в парламент из-за заявлений о массовых беспорядках на территории страны, публикуемых в социальной сети.

Так, представители Лейбористской партии Чхи Онвура и Дон Батлер, претендующие на должность руководителей парламентского комитета по вопросам науки, инновации и технологий заявили, что потребуют от Маска и других руководителей IT-компаний дать показания о роли соцсетей на фоне беспорядков в Великобритании.

Ранее Маск предрек гражданскую войну в Британии.

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