Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп похвастался спасением кандидата Харрис в вице-президенты

Трамп заявил, что спас вице-президента Харрис Уолза от толпы его сторонников

close
100%
Evelyn Hockstein/Reuters

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп похвастался тем, что спас губернатора Миннесоты Тима Уолза от толпы сторонников экс-президента. Слова политика приводит Newsweek.

По словам экс-президента, все произошло в 2020 году, когда возле дома Уолза собралась толпа протестующих сторонников Трампа. Тогда республиканец сказал слова в защиту губернатора Миннесоты, а протестующие оставили его в покое.

«И я это сделал. Я произнес слово. Я сказал: «Он хороший человек. Надеюсь, все хорошо». И все опустили свои флаги и забрали их с собой», — сказал Трамп.

Тем не менее, в штабе кандидата в президенты Дональда Трампа заявили, что губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз, который был выбран вице-президентом США Камалой Харрис, является опасным либеральным экстремистом.

Выбор Харрис также раскритиковал глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Ранее Трамп рассказал, как США выпрашивают нефть у Венесуэлы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами