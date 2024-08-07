Бывший американский лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп похвастался тем, что спас губернатора Миннесоты Тима Уолза от толпы сторонников экс-президента. Слова политика приводит Newsweek.

По словам экс-президента, все произошло в 2020 году, когда возле дома Уолза собралась толпа протестующих сторонников Трампа. Тогда республиканец сказал слова в защиту губернатора Миннесоты, а протестующие оставили его в покое.

«И я это сделал. Я произнес слово. Я сказал: «Он хороший человек. Надеюсь, все хорошо». И все опустили свои флаги и забрали их с собой», — сказал Трамп.

Тем не менее, в штабе кандидата в президенты Дональда Трампа заявили, что губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз, который был выбран вице-президентом США Камалой Харрис, является опасным либеральным экстремистом.

Выбор Харрис также раскритиковал глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Ранее Трамп рассказал, как США выпрашивают нефть у Венесуэлы.