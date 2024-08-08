ВСУ в ходе атаки на территорию Курской области действуют в традициях украинских нацистов времен Второй мировой войны. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«В традициях украинских нацистов времён Второй мировой войны, ВСУ не останавливается перед убийством гражданских лиц и детей», - подчеркнул он.

По словам Карасина, преступления киевского режима в Курской области призваны продемонстрировать «решительность» ВСУ перед западными партнерами Киева.

Сенатор добавил, что атака украинских войск на территорию Курской области показала «кровожадную суть» Украины.

До этого врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) не продвинулись вглубь территории Курской области, наоборот, они отступают.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Ранее стало известно о переброске вагнеровцев в Курскую область.