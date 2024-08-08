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Стало известно о переброске вагнеровцев в Курскую область

Военкор Гузенко сообщил, что вагнеровцев перебрасывают в Курскую область

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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения ЧВК «Вагнер» перебрасывают в Курскую область для противодействия Вооруженным силам Украины (ВСУ) на границе региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Егор Гузенко, известный под псевдонимом Тринадцатый.

На кадрах, которые показал корреспондент, вагнеровцы отметили, что возвращаются в Россию. По их словам, они направляются в Курск, чтобы разбить позиции Украины.

«В Россию возвращаются бойцы ЧВК «Вагнер». Мужчинам успехов», — проинформировал Гузенко.

До этого сообщалось, что девять пострадавших при обстрелах в Курской области эвакуируют на лечение в Москву, среди них двое детей и военный корреспондент Евгений Поддубный.

С утра 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ. По данным Генштаба, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек, их продвижение вглубь территории РФ было остановлено.

Ранее был опубликован первый комментарий военкора Поддубного из больницы.

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Атаки на Курскую область
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