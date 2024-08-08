В Грузии не исключили, что обратятся в прокуратуру по поводу войны с РФ в 2008 году

Правительство Грузии не исключает, что в целях выяснения обстоятельств начала конфликта с РФ в 2008 году может обратиться в прокуратуру или Конституционный суд государства. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Правовая форма (выяснения обстоятельств конфликта РФ и Грузии в 2008 году — прим. ред.) может быть разной. Возможно, будет обращение в прокуратуру», — подчеркнул глава кабмина.

Он также не исключил создания следственной комиссии в рамках парламента Грузии, а также обращения в Конституционный суд страны по упомянутому вопросу.

По мнению Кобахидзе, «преступление» тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили «должно быть расследовано до конца».

До этого Кобахидзе заявил, что конкретные силы за рубежом раздражены тем, что Грузия до сих пор не открыла «второй фронт» противостояния с РФ.

Ранее в Грузии предложили перезапустить отношения с США.