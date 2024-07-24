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В Грузии предложили перезапустить отношения с США

Премьер Грузии Кобахидзе предложил перезапустить отношения с США

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Global Look Press

Грузия предлагает США перезапуск отношений, что в равной степени отвечает интересам обеих стран. Об этом заявил премьер-министр и председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции, передает Interpressnews.

«Мы хотим предложить нашим американским партнерам другую повестку дня, которая означает перезагрузку», — сказал политик.

По его словам, за последние три-четыре года многое «пошло не так» в отношениях Тбилиси и Вашингтона, в связи с этим нужна перезагрузка.

Кобахидзе назвал контрпродуктивными слова конгрессмена от Республиканской партии Томаса Кина, который сравнил политику «Грузинской мечты» в отношении оппозиции с «диктатурой, не свойственной близким партнерам США».

Грузинский премьер отметил, что для перезагрузки отношение между Тбилиси и Вашингтоном прежде всего необходимо быть справедливым. По его словам, со стороны Грузии будут предприняты все возможные шаги для этого, главное — увидеть шаги, предпринимаемые американским правительством США.

Ранее в Грузии готовили покушение на основателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзину Иванишвили.

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