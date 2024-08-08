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Военкор Поддубный вышел на связь после ранения в Курской области

Врио губернатора Смирнов опубликовал первый комментарий Поддубного из больницы

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов опубликовал первый комментарий военного корреспондента Евгения Поддубного из больницы. Соответствующая аудиозапись появилась в Telegram-канале чиновника.

«Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу... Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Все хорошо», — сказал военкор на записи.

Смирнов добавил, что, после того, как состояние Поддубного стабилизировали курские врачи, его переправили в Москву для дальнейшего лечения.

7 августа украинский дрон атаковал автомобиль, в котором находился Поддубный. Он работал на территории Курской области и рассказывал о боях в Суджанском районе региона, а также его окрестностях.

Изначально сообщалось, что спасти военного корреспондента не удалось. Однако позже эту информацию опроверг председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Дмитрий Саблин. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов уточнил, что после атаки журналиста доставили в больницу в административном центре региона. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН прокомментировали атаку на Поддубного.

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Атаки на Курскую область
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