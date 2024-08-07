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Власти Ирана попросили авиакомпании избегать воздушного пространства страны

Иран попросил избегать воздушного пространства страны из-за военных учений

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Shutterstock

Власти Ирана попросили авиакомпании избегать воздушного пространства республики в связи с военными учениями. Об этом сообщает египетский телеканал Extra News со ссылкой на источник.

По данным собеседника в министерстве гражданской авиации Египта, из Тегерана поступило уведомление избегать полетов в воздушном пространстве страны в связи с военными учениями.

Соответствующее уведомление было отправлено всем авиакомпаниям в мире, уточнил собеседник Extra News.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после атаки дома главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Предположительно, в дом попала израильская ракета. В Иране он находился для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе с секретарем СБ РФ Сергеем Шойгу заявил, что Тегеран намерен ответить Израилю на ликвидацию главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании. При этом Пезешкиан отметил, что Иран не стремится раскачивать ситуацию на Ближнем Востоке и расширять масштабы войны и кризиса в регионе.

Ранее стали известны цели возможного удара Ирана в Израиле.

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