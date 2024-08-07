Стали известны цели возможного удара Ирана в Израиле

Иран в ходе атаки на Израиль планирует ударить по правительственным зданиям в Иерусалиме и Тель-Авиве, в том числе по офису премьер-министра Биньямина Нетаньяху и парламенту. Об этом пишет портал Вооруженных сил Ирана Defapress.

В материале среди возможных целей также называются аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, аэропорт в городе Хайфа и воздушная гавань Рамон на юге еврейского государства. Кроме того, целями могут стать 8 авиабаз, 3 порта и ряд объектов энергетической инфраструктуры.

«Вышеупомянутые объекты являются важнейшими жизненно важными и чувствительными объектами сионистского режима», — говорится в тексте.

Там также отмечается, что атака произойдет «в ближайшее время».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе с секретарем СБ РФ Сергеем Шойгу заявил, что Тегеран намерен ответить Израилю на ликвидацию главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании. При этом Пезешкиан отметил, что Иран не стремится раскачивать ситуацию на Ближнем Востоке и расширять масштабы войны и кризиса в регионе.

Ранее стало известно, что США ожидают атаку Ирана на Израиль 8–9 августа.