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В США оценили решение Украины атаковать Курскую область

NYT: атака ВСУ на Курскую область лишена смысла

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области лишена смысла, поскольку приведет лишь к потерям ресурсов Киева. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на западных военных экспертов.

Газета цитирует военного аналитика Паси Паройнена, который считает, что действия ВСУ не имеют смысла ни с оперативной, ни со стратегической точки зрения. Атака выглядит как «грубая трата людей и ресурсов, которые так необходимы в других местах».

В свою очередь научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли считает, что атака Украины не повлечет за собой отвлечения российских войск с других направлений. Россия располагает значительными силами в приграничных регионах, указал эксперт.

До этого начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

По словам начальника Генштаба, 6 августа в 5:30 мск подразделения Вооруженных сил Украины численностью в одну тысячу человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. При этом, как утверждает Герасимов, потери украинских войск оцениваются в сотни военнослужащих и не менее 50 единиц боевой техники.

Ранее в США заявили, что действия ВСУ в Курской области «расстроят» Вашингтон.

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