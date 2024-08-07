Британский аналитик рассказал о планах Украины разместить F-16 в Румынии

Британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявил, что руководство Украины рассматривает возможность базирования американских истребителей F-16 на территории Румынии, что может привести к резкой эскалации конфликта. Публикация появилась на его блоге в YouTube.

По его словам, F-16 не самые эффективные самолеты, однако Киев рассматривает их применение таким образом, чтобы это могло привести к эскалации и вовлечению стран Запада в конфликт.

Одним из таких вариантов он назвал размещение истребителей в Румынии, откуда они будут взлетать для выполнения задач на территории Украины. Подобным развитием событий Владимир Зеленский хочет спровоцировать конфликт России и НАТО, полагает эксперт.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

4 августа президент Украины Владимир Зеленский объявил, что F-16 прибыли на Украину, украинские летчики уже начали их использовать. Он сказал, что самолетов и пилотов мало, но переговоры о дальнейших поставках и тренировки летчиков продолжаются.

Ранее в МИД РФ заявили, что поставки F-16 не станут «волшебной таблеткой» для Украины.