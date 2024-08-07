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В МИД РФ заявили, что поставки F-16 не станут «волшебной таблеткой» для Украины

Захарова: поставки истребителей F-16 не станут для Украины волшебной таблеткой

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что поставки Украине истребителей F-16 не станут «волшебной таблеткой», на которую так рассчитывают в Киеве. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, эти самолеты не смогут повлиять на ситуацию в зоне боевых действий и будут последовательно уничтожаться российскими военными.

4 августа президент Украины Владимир Зеленский объявил, что F-16 прибыли на Украину, украинские летчики уже начали их использовать. Он сказал, что самолетов и пилотов мало, но переговоры о дальнейших поставках и тренировки летчиков продолжаются.

В этот же день Telegram-канал Condottiero написал, что полученные Киевом истребители F-16 будут базироваться на аэродроме Лиманское в Одесской области, на границе с Румынией. По данным канала, британский Stratotanker будет дозаправлять F-16. Днем 4 августа именно этот самолет приземлился в румынской Констанце.

Ранее военный аналитик предрек бои между истребителями F-16 и Су-35С в ближайшее время.

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