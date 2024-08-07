Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область расстроит Соединенные Штаты, поскольку Вашингтон якобы стремился не допустить эскалации конфликта. Об этом пишет The Hill.

Издание напоминает, что по настоянию США Киев якобы не отправлял свои войска «в Россию напрямую» и не наносил удары вглубь территории страны американским или оружием союзников.

«Прямое украинское нападение расстроит Вашингтон, который пытался не допустить эскалации войны», — говорится в тексте.

Там также отмечается, что Россия, вероятно, «ответит агрессией» на подобную атаку Курской области.

До этого начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

По словам начальника Генштаба, 6 августа в 5:30 мск подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью в одну тысячу человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. При этом, как утверждает Герасимов, потери украинских войск оцениваются в сотни военнослужащих и не менее 50 единиц боевой техники.

Ранее в Совфеде высказались о реакции Запада на атаку ВСУ Курской области.