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В Совфеде высказались о реакции Запада на атаку ВСУ Курской области

Сенатор Карасин: реакция Запада на атаку ВСУ Курской области будет запоздалой

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Алексей Дружинин/РИА Новости

Страны Запада с опозданием отреагируют на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) Курской области. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Реакция Запада всегда запоздалая и невнятная», — сказал он.

Сенатор отметил, что реакция России совершенно понятна и сформулирована президентом РФ Владимиром Путиным.

Он также заявил, что эта атака является грубой и масштабной провокацией Украины, «которая тем самым хочет показать свою значимость и военную мощь, которых у нее нет».

«На самом деле они воюют иностранным оружием за иностранные деньги и за чуждые себе идеи. Это типичный пример агрессивного поведения загнанного в угол политика и его политического клана», — добавил Карасин.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

По его словам, 6 августа в 5:30 мск подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью в одну тысячу человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.

Ранее российский генерал рассказал, чего ВСУ стоила атака на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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