Путин сделал заявление в связи с отпусками в правительстве РФ

Президент России Владимир Путин в связи с отпусками в правительстве заявил, что работа кабинета министров не должна прерываться ни на секунду. Об этом сообщает РИА Новости.

«Правительство, так же как и ваши коллеги на местах, — это исполнительные органы власти. Мы ни на одну секунду не должны прерывать работу соответствующего органа в целом. Поэтому будем с вами на постоянном контакте», — сказал глава государства во время совещания с членами кабмина.

Он также выразил надежду, что руководство правительства «отработало все», что касается графика отпусков. Вместе с тем российский лидер отметил, что в кабмине должна быть обеспечена взаимозаменяемость. Он добавил, что будет с членами правительства на постоянной связи.

5 августа Путин заявил, что развитие Вооруженных сил России и поддержка бойцов специальной военной операции (СВО) будут приоритетом для работы парламента в осеннюю сессию. Он сделал соответствующее заявление на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Государственной думы Вячеславом Володиным.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».