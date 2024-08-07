Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин сделал заявление в связи с отпусками в правительстве РФ

Путин: работа правительства России не должна прерываться ни на секунду

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в связи с отпусками в правительстве заявил, что работа кабинета министров не должна прерываться ни на секунду. Об этом сообщает РИА Новости.

«Правительство, так же как и ваши коллеги на местах, — это исполнительные органы власти. Мы ни на одну секунду не должны прерывать работу соответствующего органа в целом. Поэтому будем с вами на постоянном контакте», — сказал глава государства во время совещания с членами кабмина.

Он также выразил надежду, что руководство правительства «отработало все», что касается графика отпусков. Вместе с тем российский лидер отметил, что в кабмине должна быть обеспечена взаимозаменяемость. Он добавил, что будет с членами правительства на постоянной связи.

5 августа Путин заявил, что развитие Вооруженных сил России и поддержка бойцов специальной военной операции (СВО) будут приоритетом для работы парламента в осеннюю сессию. Он сделал соответствующее заявление на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Государственной думы Вячеславом Володиным.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами