Захарова поддержала жителей Курской области на фоне атак ВСУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила поддержку жителям Курской области и «ребятам на передовой», которые выполняют необходимые боевые задачи. В беседе с изданием «Абзац» она заявила, что «делается все необходимое» на фоне атак ВСУ в российском приграничье.

«Официально комментировать будут уполномоченные, но я могу заверить, что делается все необходимое. Каждый работает на своем участке. И мы все молимся за жителей Курска и области, за наших ребят на передовой»,— заявила представитель МИД РФ.

Утром 6 августа бойцы ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области, перед этим перейдя государственную границу. В министерстве обороны РФ сообщили, что атаке подверглись позиции российских войск у населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешни.

7 августа министерство обороны страны заявило, что российские военные и сотрудники Федеральной службы безопасности всю ночь ликвидировали формирования ВСУ в приграничных районах. В результате украинские войска потеряли до 290 бойцов и 50 единиц техники, включая семь танков.

Ранее в Совфеде ответили ВСУ на атаку Курской области фразой «пощады не будет».