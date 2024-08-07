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В Совфеде ответили ВСУ на атаку Курской области фразой «пощады не будет»

Сенатор Джабаров: атаковавшим Курскую область бойцам ВСУ не будет пощады

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Украинские военные, атаковавшие Курскую область, могут не рассчитывать на пощаду. Об этом в своем Telegram-канале написал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.

Он отметил, что события в приграничном регионе свидетельствуют о превращении Украины в террористическое государство. Парламентарий сравнил обстрел курского города Суджа с захватом заложников в городе Буденновске в Ставропольском крае, который произошел в июне 1995 года.

Тогда боевики под руководством Шамиля Басаева загнали жителей населенного пункта в местный госпиталь и несколько дней держали их взаперти. Главным требованием террористов было прекращение боевых действий в Чечне.

Джабаров обратил внимание, что боевики в Буденновске захватывали заложников для торга с Москвой. Но солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые напали на Курскую область, бесцельно атаковали мирных жителей.

«Пощады украинским террористам не будет», — подчеркнул сенатор.

Утром 6 августа бойцы ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области, перед этим перейдя государственную границу. В министерстве обороны РФ сообщили, что атаке подверглись позиции российских войск у населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешни.

Кроме того, в течение всего дня украинские войска обстреливали населенные пункты в регионе. Одной из целей стал город Суджа, где пострадали несколько человек и были повреждены жилые дома. «Газета.Ru» продолжает следить за развитием событий.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту атаки ВСУ на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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