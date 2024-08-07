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Глава Крыма обратился к «братской» Курской области

Аксенов: Крым готов помочь жителям пострадавшей от обстрела ВСУ Курской области

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил поддержку жителям Курской области, которая пострадала в результате нападения Вооруженных сил Украины, в своем Telegram-канале.

«Мы с вами, друзья! Крым готов оказать всю необходимую помощь братскому региону», — написал он.

7 августа президент РФ Владимир Путин поручил первому зампреду правительства РФ Денису Мантурову координировать работу по оказанию помощи жителям Курской области. Работа должна начаться безотлагательно, подчеркнул лидер страны. Действия украинских военных Путина назвал очередной провокацией со стороны киевских властей.

В среду сенатор Владимир Джабаров заявил, что украинские военные, атаковавшие Курскую область, могут не рассчитывать на пощаду. Он отметил, что события в приграничном регионе свидетельствуют о превращении Украины в террористическое государство. Парламентарий сравнил обстрел курского города Суджи с захватом заложников в городе Буденновске в Ставропольском крае, который произошел в июне 1995 года.

Утром 6 августа бойцы ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области, перед этим перейдя государственную границу. В министерстве обороны РФ сообщили, что атаке подверглись позиции российских войск у населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешни.

Ранее сообщалось, что ВСУ расстреляли беременную женщину во время эвакуации населения из Суджи.

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