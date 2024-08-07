Трамп анонсировал дебаты с Харрис

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в скором времени состоятся его дебаты с конкуренткой Камалой Харрис, претендующей на Белый дом от Демократической партии. Его слова передает Fox News.

«Мы проведем с ней дебаты, думаю, в ближайшем будущем. Об этом скоро будет объявлено», — заявил Трамп.

Трамп и Харрис уже несколько недель не могут согласовать дату и канал для проведения дебатов. Первоначально второй раунд дебатов планировался 10 сентября на телеканале ABC, но после выхода Байдена из гонки команда Трампа не смогла гарантировать его участие в мероприятии на этом канале. Экс-президент обвиняет ABC в симпатиях демократам, предвзятости и распространении фейковых новостей.

Позже предвыборный штаб Камалы Харрис заявил о несогласии с решением оппонента от республиканцев Дональда Трампа провести дебаты 4 сентября на Fox News.

«Ему нужно перестать играть в игры и прийти, как он и обещал, на дебаты 10 сентября», — сказано в сообщении штаба Харрис.

Ранее Трамп оценил умственные способности Камалы Харрис.