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Трамп оценил умственные способности Камалы Харрис

Трамп заявил, что у Камалы Харрис низкий уровень IQ

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Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп, выступая на конференции Bitcoin 2024 в городе Нэшвилл (штат Теннесси), заявил, что уровень IQ Камалы Харрис, его соперницы по предвыборной гонке, очень низкий. Об этом сообщает ТАСС.

«В этом зале сидят люди с высоким IQ. Я участвую в гонке против человека с низким IQ», — сказал он.

Политик уточнил, что говорит о Харрис, добавив, что о президенте США Джо Байдене говорить не собирается.

Харрис стала участником предвыборной гонки после того, как действующий президент США Джо Байден принял решение прекратить борьбу и отказаться от участия в выборах. Замену главы Белого дома на его вице-президента поддержали большинство высокопоставленных демократов, в том числе Клинтоны и Обама. Вступление Харрис в гонку подняло ее рейтинги, сократив отставание от Трампа — раньше кандидат республиканцев лидировал с отрывом в 5-6%.

Бывший советник в двухсторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте Джеймс Карден заявил, что демократы ошиблись с кандидатурой вице-президента США Камалы Харрис на президентских выборах в США. По его словам, она не способна вести дебаты и произносить воодушевляющие речи.

Ранее министр транспорта США заявил, что Трамп боится дебатов с Харрис.

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