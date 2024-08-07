В Грузии сочли неудивительным возможное помилование Саакашвили

Депутат от правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Леван Мачавариани посчитал неудивительным возможное помилование Михаила Саакашвили со стороны президента Саломе Зурабишвили, поскольку она поддерживает радикальную оппозицию. Его слова приводит «Sputnik Грузия».

Он напомнил, что ранее Зурабишвили изменила свою риторику и позицию не только в отношении оппозиции, но и экс-президента Саакашвили.

«Мы видим, как она во второй или третий раз нарушает конституцию, когда непосредственно участвует в предвыборной агитации и выступает в качестве лидера радикальной оппозиции. Соответственно, в этом нет ничего удивительного», – сказал Мачавариани.

До этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что глава государства Саломе Зурабишвили изучает возможность помилования экс-президента Михаила Саакашвили, поскольку она находится в союзе с его партией «Единое национальное движение».

Он напомнил, что в 2023 году, во время голосования по импичменту Саломе Зурабишвили «Национальное движение» голосовало против отстранения ее от должности, позволив сохранить пост.

Ранее Саакашвили раскритиковалвласти Грузии.