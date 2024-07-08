Саакашвили раскритиковал власти Грузии

Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выступил с критикой властей страны за то, что глубоководный порт Анаклия будет строить китайская компания. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы рассчитывали строительство порта Лазика в Анаклии с целью трудоустроить там все население региона Самегрело. Они решили, чтобы китайцы заменили грузин» — сказал он.

До этого сообщалось, что толпа неизвестных разгромила офис партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» в Тбилиси.

В нападении «Единое национальное движение» обвинило режим Бидзины Иванишвили. Иванишвили до этого занимал пост премьер-министра Грузии, он является основателем правящей партии страны «Грузинская мечта».

Позже министерство внутренних дел (МВД) Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения.

Ранее действующего президента Грузии окрестили «нео-Саакашвили».