Путин впервые прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область

Президент России Владимир Путин на фоне атаки украинских войск на Курскую область обвинил Украину в очередной масштабной провокации и ведении неизбирательной стрельбы. Об этом он заявил на совещании с членами правительства, сообщает Кремль.

«Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи», — сказал он.

Президент рассказал, что после совещания встретится с руководителями силовых ведомств, министерством обороны, генеральным штабом и ФСБ, и заслушает доклад по происходящему в Курской области.

Путин добавил, что по итогам разговора с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым были даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. Он также попросил кабмин заняться этим «безотлагательно».

Утром 6 августа солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались пересечь государственную границу и прорваться на территорию Курской области. В частности, около 300 украинских бойцов при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали позиции российских войск в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешни. 7 августа боестолкновения продолжились.

Ранее в России возбудили дело после нападения ВСУ на Курскую область.