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Путин обсудил с правительством обстановку в Курской области

Путин начал совещание с членами правительства с заявления по Курской области

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин начал совещание с членами правительства с заявления по ситуации в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

«Добрый день, уважаемые коллеги. У нас с вами большая повестка по основным направлениям деятельности правительства, но начать придется с событий в Курской области», — сказал президент перед началом совещания с членами правительства РФ в Ново-Огарево.

Согласно сообщению Кремля, основная тема встречи — развитие обрабатывающей промышленности.

Утром 6 августа солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались прорваться на территорию Курской области, перед этим перейдя государственную границу. Около 300 украинских военных при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали позиции российских войск в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешни.

В ответ Вооруженные силы РФ нанесли удары по военным и технике ВСУ в Сумской области. Им удалось вывести из строя 16 единиц техники, включая шесть танков.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия ответит на попытку прорыва ВСУ в Курскую область.

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