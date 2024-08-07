Маск окрестил Харрис коммунисткой

Американский миллиардер и предприниматель назвал кандидата на пост президента США Камалу Харрис коммунисткой, поскольку она регулярно призывает к справедливому перераспределению благ. Об этом он написал в соцсети Х.

«Камала — в буквальном смысле коммунистка. Она хочет не просто равных возможностей, но и одинаковых условий [существования]», — написал Маск.

Таким образом он отреагировал на пост, где указывалось на регулярное употребление кандидатом на пост главы государства выражений «справедливое распределение» и «равенство». По мнению автора публикации, это говорит о коммунистических взглядах Харрис.

До этого Маск счел Дональда Трампа более приемлемым кандидатом на пост президента США, чем его соперницу Камалу Харрис. Он также назвал нынешнего вице-президента США и нового кандидата на пост главы Белого дома Камалу Харрис «марионеткой» Александра Сороса - сына американского финансиста Джорджа Сороса. По мнению Маска, решение Байдена не избираться на второй срок объясняется тем, что демократы «попросту хотят куклу, которая будет лучше работать», при этом действующая политическая машина будет сохранена.

Ранее экс-советник Обамы предрек напряженную борьбу между Трампом и Харрис.