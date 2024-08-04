Экс-советник Обамы предрек напряженную борьбу между Трампом и Харрис

Бывший советник Барака Обамы и стратег Демократической партии Дэвид Аксельрод заявил, что настроения внутри партии по поводу возможной победы Камалы Харрис на президентских выборах являются «иррациональным ликованием», поскольку Дональд Трамп опережает ее по популярности. Об этом сообщает The Hill.

«У нее большой импульс, но, если вы посмотрите на опросы, это все еще очень напряженная гонка. Это будет тяжелая борьба для обеих сторон. Это основано на цифрах, которые мы видим прямо сейчас», — заявил он.

Аксельрод подчеркнул, что в Демпартии наблюдается «иррациональное ликование», поскольку некоторое время назад там царило отчаяние по поводу того, как будут выглядеть предстоящие выборы президента. Эксперт предупредил, что на данный момент баланс сил складывается в пользу Трампа и в президентской гонке однозначно он не проиграет.

«Он [Трамп] впереди. И он впереди в большинстве колеблющихся штатов. Они близки, может выиграть любой кандидат», — считает Аксельрод.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Кандидатом Республиканской партии на них стал экс-президент Дональд Трамп. Предполагалось, что его соперником станет действующий глава государства Джо Байден, однако 21 июля он объявил о выходе из гонки и поддержал кандидатуру Харрис.

Ранее Маск сделал выбор между Трампом и Харрис.