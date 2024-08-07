США ожидают атаку Ирана на Израиль 8–9 августа

США ожидают ответные действия Ирана и ливанского движения «Хезболла» на ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 8–9 августа. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
«Первоначальные оценки предсказывали атаку в начале недели, но последние разведданные показывают, что любой ответ может быть отложен до вечера четверга или пятницы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что американские чиновники «пытаются определить форму ответа Ирана», а также задаются вопросом, будет ли он включать скоординированный удар с «Хезболлой» или другими группами в Ираке или Йемене.
Как напоминает телеканал, лидер «Хезболлы» Хасан Насралла дал понять, что и Иран, и «Хезболла» нанесут ответный удар, но оставил открытой возможность «крупномасштабной скоординированной атаки» с участием нескольких фронтов.
До этого главком армии Ирана Абдулрахим Мусави заявил, что избрание Яхьи ас-Синвара на пост главы политбюро движения ХАМАС говорит о том, что у Израиля теперь нет надежд на будущее.
Ранее стало известно, как ликвидация Хании отразится на переговорах Израиля и ХАМАС.