Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США ожидают атаку Ирана на Израиль 8–9 августа

Al Arabiya: США ожидают атаку Ирана и «Хезболлы» на Израиль 8–9 августа

close
100%
Global Look Press

США ожидают ответные действия Ирана и ливанского движения «Хезболла» на ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 8–9 августа. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

«Первоначальные оценки предсказывали атаку в начале недели, но последние разведданные показывают, что любой ответ может быть отложен до вечера четверга или пятницы», — говорится в сообщении.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Отмечается, что американские чиновники «пытаются определить форму ответа Ирана», а также задаются вопросом, будет ли он включать скоординированный удар с «Хезболлой» или другими группами в Ираке или Йемене.

Как напоминает телеканал, лидер «Хезболлы» Хасан Насралла дал понять, что и Иран, и «Хезболла» нанесут ответный удар, но оставил открытой возможность «крупномасштабной скоординированной атаки» с участием нескольких фронтов.

До этого главком армии Ирана Абдулрахим Мусави заявил, что избрание Яхьи ас-Синвара на пост главы политбюро движения ХАМАС говорит о том, что у Израиля теперь нет надежд на будущее.

Ранее стало известно, как ликвидация Хании отразится на переговорах Израиля и ХАМАС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами