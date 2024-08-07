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Захарова заявила о «втором фронте» Украины в Африке

Захарова заявила, что Украина решила открыть второй фронт против РФ в Африке

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Украина решила открыть «второй фронт» в Африке из-за отсутствия возможности победить Россию на поле боя. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова РИА Новости.

По ее словам, украинские власти потворствуют террористическим группировкам в дружественных России странах Африки.

Представитель МИД добавила, что «террористическая сущность» Украины «становится все более очевидной для всего мира».

5 августа издание The Times со ссылкой на документы агентства национальной безопасности США писало, что руководитель главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) планировал организовать атаку на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали, колонну которых разбили повстанцы-туареги в июле, еще с 2023 года.

Тем временем издание Senenews сообщало, что власти Мали и Мавритании ведут расследование подготовки местных террористов украинскими инструкторами.

Ранее Кулеба отправился в Африку, чтобы заручиться поддержкой для Украины.

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