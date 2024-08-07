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В Совфеде рассказали о саморазрушении США из-за решения Харрис

Пушков: демократический тандем Харрис и Уолза говорит о саморазрушении США

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Решение вице-президента США и кандидата на пост главы государства от демократов Камалы Харрис выбрать губернатора Миннесоты Тима Уолза на роль кандидата в вице-президенты говорит о пути саморазрушения Соединенных Штатов. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

«Если США предназначено исторической судьбой идти по пути саморазрушения, то этот тандем подходит для этого как нельзя лучше», — отметил он.

До этого сообщалось, что Харрис выбрала кандидатом на роль вице-президента губернатора Миннесоты Тима Уолза. Что означает заблаговременное выдвижение Харрис и как поможет ей выиграть Уолз — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Камала Харрис впервые выступила в качестве кандидата на пост президента США.

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