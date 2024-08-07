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Камала Харрис впервые выступила в качестве кандидата на пост президента США

Харрис объявила об официальном выдвижении на пост президента США от демократов

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Evelyn Hockstein/Reuters

Вице-президент США Камала Харрис объявила о своем официальном выдвижении на пост президента США от Демократической партии. Ее слова приводит ТАСС.

«Теперь я официально являюсь кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии», — заявила она на предвыборном митинге в Филадельфии.

До этого сообщалось, что Харрис выбрала кандидатом на роль вице-президента губернатора Миннесоты Тима Уолза. Что означает заблаговременное выдвижение Харрис и как поможет ей выиграть Уолз — читайте в материале «Газеты.Ru».

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.
Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп.

13 июля Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

После покушения на Трампа его основной соперник, действующий президент США Джо Байден, вышел из предвыборной гонки, а Демократическая партия США временно приостановила предвыборную агитацию. Вместо Байдена претендовать на номинирование от «демократов» стала вице-президент Камала Харрис.

Ранее «Симпсоны» предсказали приход Харрис на пост президента США после Трампа.

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Выборы в США — 2024
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