Украинский лидер Владимир Зеленский намерен пожертвовать молодежью страны ради западной военной и финансовой помощи Киеву, власти Украины все чаще заявляют о понижении призывного возраста. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Зеленский готовится пожертвовать украинской молодежью в обмен на продолжающуюся помощь Запада», — подчеркнул он.

Как отметил бывший премьер Украины, власти страны все чащи говорят о необходимости понижения призывного возраста с 25 до 18 лет. «Это не их желание, а требование Запада», — добавил Азаров.

На фоне соответствующих намерений Киева родители начали вывозить своих детей, которым 15–16 лет, из страны, подчеркнул он.

До этого Азаров заявил, что украинцы находятся на грани вымирания ввиду действий властей страны, через три или четыре поколения «нация может перестать существовать».

По словам бывшего премьера Украины, у страны сейчас нет «потенциала для возрождения», поскольку рождаемость быстро падает, а смертность растет быстрыми темпами.

Ранее экс-премьер Украины рассказал, сколько Киев набрал кредитов у Запада за два года.