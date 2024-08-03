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Экс-премьер Украины рассказал, сколько Киев набрал кредитов у Запада за два года

Экс-премьер Украины Азаров: Киев за два года набрал кредитов на сумму $63 млрд

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Нина Зотина/РИА Новости

Украинский лидер Владимир Зеленский лжет, заявляя, что Запад предоставляет Киеву помощь, а не кредиты, за два года государство набрало кредитов на сумму в $63 млрд. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Все рассказы Зеленского о том, что Запад предоставляет Украине помощь, а не кредиты, в очередной раз оказались ложью. Согласно официальным данным, всего за два года киевский режим умудрился набрать $63 млрд кредитов», — подчеркнул он.

До этого Зеленский подписал закон, позволяющий приостановить выплаты по внешнему долгу страны до 1 октября 2024 года.

Данный законодательный акт был принят Верховной радой 18 июля с целью достижения соглашения с кредиторами о реструктуризации долга. Глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа пояснила, что эта мера может потребоваться, если соглашение о реструктуризации не будет достигнуто до 10 августа, когда наступает срок купонных выплат по одному из выпусков государственных еврооблигаций с погашением в 2026 году.

22 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о достижении «принципиальных договоренностей» с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины относительно реструктуризации внешнего долга.

Ранее в Германии заявили, что Украина обанкротилась.

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