Турция обвинила западные страны в «ужасном лицемерии» по ситуации в Газе

Запад раскрывает «ужасное» лицемерие по отношению к палестино-израильскому конфликту, Запад счел неприемлемой «оккупацию» Украины, однако при этом поддерживает оккупацию Палестины. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, его слова передает газета Star.

«В целом, это ужасное лицемерие. Запад считает преступной оккупацию Украины. Но относится к израильской оккупации Палестины так, как будто она естественна и законна», — подчеркнул он.

Турецкий министр назвал упомянутое им противоречие в политике западных стран «ужасным лицемерием».

До этого турецкий аналитик Орчун Гектюрк заявил, что боеспособность украинской армии резко упала, ВСУ потеряли наиболее боеспособные подразделения, поэтому можно говорить, что власти Украины «продержатся» максимум до конца 2025 года.

По оценке эксперта, политический крах украинских властей может оказаться быстрее военного.

Ранее в действиях Турции увидели планы создать новый военно-политический блок.