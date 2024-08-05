В действиях Турции увидели планы создать новый военно-политический блок

Турция планирует сформировать полноценный военно-политический блок – этим активно занимается Организация тюркских государств (ОТГ) под ее руководством, считает военный эксперт Александр Артамонов. Это будет единое энергетическое и экономическое пространство, которое объединит Азербайджан, Киргизию и Казахстан, заявил он в беседе с Tsargrad.tv.

По мнению специалиста, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится укрепить позиции ОТГ и возглавить ее.

«Азербайджанская армия уже преобразована по стандартам НАТО, вооружена израильским и турецким оружием. К «тюркскому НАТО» все более заметно дрейфуют Киргизия и Казахстан», — убежден эксперт.

По его мнению, повышается вероятность того, что ОТГ однажды заговорит об отделении от России «тюркоговорящих» регионов. Такой сценарий он назвал частью игры, которую ведут турецкие и азербайджанские власти, вытесняя Россию из Закавказья. Также Турция усиливает влияние в республиках Средней Азии, насаждая там свои взгляды, утверждает Артамонов.

Россию в ОТГ не приглашают, так как ее участие в организации создало бы альтернативный центр влияния, заявил эксперт. Однако перспектива вступления российской стороны в организацию повышается — по мнению Артамонова, такое решение может быть принято в обмен на вступление Турции в БРИКС.

Ранее Турция ратифицировала соглашение о свободной торговле с Украиной.