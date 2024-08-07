Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американский посол в Японии не посетит мемориальную церемонию в Нагасаки

Asahi: посол США в Японии не посетит мемориальную церемонию в Нагасаки

close
100%
РИА Новости

Посол США в Японии Рам Эммануэль не будет присутствовать на мемориальной церемонии в Нагасаки, посвященной памяти жертв атомной бомбардировки. Об этом сообщает японская газета Asahi.

«Объявлено, что посол США в Японии Эммануэль не будет присутствовать на церемонии молитвы мира, которая состоится в Нагасаки 9-го числа», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что посол Великобритании в Японии Джулия Логботтом также заявила, что не будет присутствовать на мемориальном мероприятии, поскольку, как пишет газета, «город Нагасаки не пригласил посла Израиля в Японии».

Сообщается, что изначально американский посол должен был присутствовать на церемонии в Нагасаки, однако решил воздержаться от посещения мероприятия «по той же причине», что и британский посол.

При этом Эммануэль присутствовал на церемонии памяти мира в Хиросиме, состоявшейся 6 августа.

До этого посол РФ в Токио Николай Ноздрев заявил, что власти японских городов Хиросима и Нагасаки, которые 79 лет назад подверглись атомным бомбардировкам США, не пригласили российскую сторону на мемориальные церемонии, что является ханжеством и лицемерием.

Ранее Захарова ответила на слова премьера Японии, назвавшего Россию источником ядерной угрозы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами