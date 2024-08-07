Американский посол в Японии не посетит мемориальную церемонию в Нагасаки

Посол США в Японии Рам Эммануэль не будет присутствовать на мемориальной церемонии в Нагасаки, посвященной памяти жертв атомной бомбардировки. Об этом сообщает японская газета Asahi.

«Объявлено, что посол США в Японии Эммануэль не будет присутствовать на церемонии молитвы мира, которая состоится в Нагасаки 9-го числа», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что посол Великобритании в Японии Джулия Логботтом также заявила, что не будет присутствовать на мемориальном мероприятии, поскольку, как пишет газета, «город Нагасаки не пригласил посла Израиля в Японии».

Сообщается, что изначально американский посол должен был присутствовать на церемонии в Нагасаки, однако решил воздержаться от посещения мероприятия «по той же причине», что и британский посол.

При этом Эммануэль присутствовал на церемонии памяти мира в Хиросиме, состоявшейся 6 августа.

До этого посол РФ в Токио Николай Ноздрев заявил, что власти японских городов Хиросима и Нагасаки, которые 79 лет назад подверглись атомным бомбардировкам США, не пригласили российскую сторону на мемориальные церемонии, что является ханжеством и лицемерием.

Ранее Захарова ответила на слова премьера Японии, назвавшего Россию источником ядерной угрозы.