Захарова ответила на слова премьера Японии, назвавшего Россию источником ядерной угрозы

Премьер-министр Японии Фумио Кисида занимается «переписыванием истории», когда говорит, что Россия препятствует мировому процессу ядерного разоружения. Об этом в беседе с «Ридусом» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя слова премьера о «ядерной угрозе РФ».

По ее словам, это говорит об инфантилизме официальных лиц Японии. Она подчеркнула, что они не позволяют реализовывать «национально ориентированный курс». Кроме того, японские представители забыли назвать истинные причины трагедии Хиросимы и Нагасаки, подчеркнула Захарова.

«Теперь, согласно официальной версии японских властей, это были не американские бомбардировки, а просто падающие с неба бомбы. Удивительно, что несмотря на подобный, если сказать мягко, инфантилизм, не позволяющий Токио реализовывать национально ориентированный курс, японские власти искренне полагают для себя возможным претендовать на постоянное место в СБ ООН в ходе реформы этой структуры», — сказала она.

Фумио Кисида на памятной церемонии в Мемориальном парке мира в Хиросиме по случаю 79-й годовщины американской атомной бомбардировки снова повторил версию об угрозе ядерного оружия со стороны России. Он заявил, что «ситуация с ядерным разоружением становится все сложнее в свете угроз применения Россией атомного оружия».

Он отметил, что страдания, которые перенесли Хиросима и Нагасаки 79 лет назад, не должны повториться. При этом Кисида умолчал о том, что атомную бомбу сбросили США.

Ранее в Совфеде заявили, что ощущения угрозы ядерной войны нет.