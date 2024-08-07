В западных странах уже вырабатывается «конкретная формула», которая требует уступок Киева с целью урегулирования конфликта. Об этом пишет Welt.

«Среди (западных. — Прим. ред.) дипломатов уже циркулирует конкретная формула, которая потребует от Киева серьезных уступок», — говорится в сообщении издания, которое добавляет, что неудачи ВСУ на поле боя не способствуют усилению позиций Украины в потенциальных переговорах.

Отмечается, что в этой связи у Зеленского нет другого выбора, кроме как начать процесс мирного урегулирования конфликта.

Кроме того, немецкая газета напоминает, что потенциальный приход к власти в США экс-президента Дональда Трампа в результате выборов может привести к уменьшению помощи Киеву.

До этого экс-сотрудник Белого дома по вопросам национальной безопасности Трауп Хеменуэй заявил, что в случае победы Трампа появится реальный шанс мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее экс-советник НАТО допустил раздел Украины тремя странами.