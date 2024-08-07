Всеобщие выборы на палестинских территориях не состоятся до тех пор, пока Израиль не обеспечит участие палестинцев из Восточного Иерусалима. Об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас в интервью РИА Новости.

«Наша позиция в отношении выборов в Палестине ясна. Мы неоднократно призывали к их проведению и по-прежнему планируем провести их в случае, если сможем сделать это на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа и в Восточном Иерусалиме», — отметил Аббас.

Израиль препятствует этому, и поэтому было решено отложить президентские и парламентские выборы до тех пор, пока не будет обеспечено участие паслестинцев из Иерусалима, уточнил Аббас. По его словам, Восточный Иерусалим является неотъемлемой частью Государства Палестина и его столицы. Он указал, что «это будет осуществление законного права наших сограждан, проживающих там, избирать и быть избранными».

«Так было в 1996, 2005 и 2006 годах. Мы не отступимся от этого праваРанее американцы подали в суд на Иран, Сирию и КНДР за помощь ХАМАС при атаке на Израиль.

«, - добавил он.

Выборы на палестинских территориях планировались на 2021 год, но были отложены после решения Израиля запретить их проведение в Восточном Иерусалиме, который, согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, должен стать столицей независимого палестинского государства, хотя Израиль считает его своей столицей.

В середине марта Аббас назначил новым премьер-министром палестинского государства Мухаммеда Мустафу, которому поручено сформировать новое правительство. Ранее Мустафа возглавлял Палестинский инвестиционный фонд.

В конце февраля премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе сообщил Аббасу о своем намерении подать в отставку. Это произошло на фоне переговоров между палестинскими фракциями, включая ХАМАС, о создании единого правительства. Аббас принял отставку правительства Штайе и поручил ему исполнять обязанности премьера до формирования нового кабинета.

После победы ХАМАС на парламентских выборах в 2006 году и установления его власти в секторе Газа между этой организацией и движением ФАТХ возникли серьезные разногласия, которые привели к конфликтам. Эти разногласия сохраняются и по сей день. С 2006 года ХАМАС является правящей силой в секторе Газа.

Ранее американцы подали в суд на Иран, Сирию и КНДР за помощь ХАМАС при атаке на Израиль.