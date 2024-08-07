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ОИС проведет внеочередное заседание из-за устранения главы ХАМАС

ОИС проведет внеочередное заседание из-за устранения главы политбюро ХАМАС Хании

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Ma Yan/Xinhua/Global Look Press

Организация Исламского сотрудничества (ОИС) проведет внеочередное заседание из-за устранения главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Fars.

Заседание пройдет в Джидде в Саудовской Аравии по просьбе и.о. главы МИД Ирана Али Багери Кяни.

До этого глава МИД Израиля Исраэль Кац призвал устранить нового главу политбюро ХАМАС Яхью ас-Синвара, которого называют одним из ответственных за атаку ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке начался после атаки дома главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Предположительно, в дом попала израильская ракета. В Иране Хания находился для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

ХАМАС обвиняет в случившемся Израиль. Израиль, в свою очередь, официально не взял на себя ответственность.

Ранее президент Ирана заявил о скором уничтожении Израиля.

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