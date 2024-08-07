Израиль призвал ликвидировать нового главу политбюро ХАМАС

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал к «как можно более быстрому устранению» нового лидера политбюро ХАМАС Яхьи ас-Синвара. Об этом он написал в социальной сети X.

«Назначение Яхьи ас-Синвара, главного террориста, на пост руководителя ХАМАС вместо Исмаила Хании — это еще одна серьезная причина для его немедленного устранения и ликвидации этой отвратительной организации», — заявил Кац.

Яхья ас-Синвар был избран новым главой политбюро палестинского движения ХАМАС после ликвидации Исмаила Хании. Ас-Синвар до этого занимал пост лидера движения в секторе Газа.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари назвал Синвара «террористом, ответственным за самый жестокий террористический акт в истории 7 октября».

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после атаки дома главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Предположительно, в дом попала израильская ракета. В Иране он находился для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.