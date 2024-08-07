Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израиль призвал ликвидировать нового главу политбюро ХАМАС

В МИД Израиля призвали устранить нового главу политбюро ХАМАС Яхью ас-Синвара

close
100%
Global Look Press

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал к «как можно более быстрому устранению» нового лидера политбюро ХАМАС Яхьи ас-Синвара. Об этом он написал в социальной сети X.

«Назначение Яхьи ас-Синвара, главного террориста, на пост руководителя ХАМАС вместо Исмаила Хании — это еще одна серьезная причина для его немедленного устранения и ликвидации этой отвратительной организации», — заявил Кац.

Яхья ас-Синвар был избран новым главой политбюро палестинского движения ХАМАС после ликвидации Исмаила Хании. Ас-Синвар до этого занимал пост лидера движения в секторе Газа.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари назвал Синвара «террористом, ответственным за самый жестокий террористический акт в истории 7 октября».

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после атаки дома главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Предположительно, в дом попала израильская ракета. В Иране он находился для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами