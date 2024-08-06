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Вэнс поздравил своего соперника с выдвижением на должность вице-президента

Сенатор Вэнс поздравил конкурента Уолза с выдвижением на пост вице-президента

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Annabelle Gordon/Consolidated News Photos/Global Look Press

Сенатор США от Республиканской партии, кандидат в вице-президенты страны Джеймс Дэвид Вэнс поздравил губернатора штата Миннесота Тима Уолза с выдвижением на аналогичную должность от Демократической партии. Его слова приводит The Hill.

По его словам, он оставил Тиму Уолзу голосовое сообщение, поскольку не смог ему дозвониться.

«Я не дозвонился до него, но просто сказал: «Слушай, поздравляю. Надеюсь, на обстоятельный разговор…» И, возможно, он мне перезвонит, а может, и нет», — заявил Вэнс.

До этого стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолза на роль кандидата в вице-президенты.

В связи с этим в штабе кандидата в президенты Дональда Трампа заявили, что Тим Уолз является опасным либеральным экстремистом. В предвыборном штабе добавили, что «калифорнийская мечта» Харрис-Уолза является «ночным кошмаром каждого американца». По мнению штаба республиканца, несмотря на то, что Уолз и демонстрирует поддержку американцев в сердце страны, но считает, что окраинная, сельская Америка — это «в основном коровы и камни».

Ранее стало известно, что большинство американцев никогда не слышали о кандидате Харрис в вице-президенты.

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