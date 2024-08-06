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Большинство американцев никогда не слышали о кандидате Харрис в вице-президенты

Большинство американцев никогда не слышали о Уолзе, выдвинутом в вице-президенты

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Glen Stubbe/AP

Большинство американцев никогда не слышали о Тиме Уолзе, которого кандидат на пост главы США Камала Харрис в качестве возможного вице-президента, и не знают, кто он такой. Это следует из опроса, опубликованного NPR/PBS/Marist.

Согласно исследованию, 71% взрослого населения США никогда не слышали об Уолзе или не знают, как его оценить. Отмечается, что показатель его неузнаваемости значительно выше, чем у двух других кандидатов, претендовавших на пост вице-президента – Джоша Шапиро и Марка Келли.

До этого стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца на роль кандидата в вице-президенты.

В связи с этим в штабе кандидата в президенты Дональда Трампа заявили, что Тим Уолз является опасным либеральным экстремистом. В предвыборном штабе добавили, что «калифорнийская мечта» Харрис-Уолза является «ночным кошмаром каждого американца». По мнению штаба республиканца, несмотря на то, что Уолз и демонстрирует поддержку американцев в сердце страны, но считает, что окраинная, сельская Америка — это «в основном коровы и камни».

Ранее для Харрис появилось новое препятствие на выборах.

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