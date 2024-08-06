В МИД РФ назвали некорректными сообщения СМИ о несостоявшемся покушении на Путина

В МИД РФ назвали некорректными появившиеся в СМИ публикации о подготовке покушения на президента России Владимира Путина на военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

МИД отмечает, что указанные сообщения «являются результатом некорректной интерпретации журналистами» интервью, которое замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков дал телеканалу «Россия-1» 4 августа.

В нем был упомянут телефонный разговор министра обороны Андрея Белоусова с его американским коллегой Ллойдом Остином, состоявшийся 12 июля. В разговоре до американской стороны была доведена озабоченность Москвы в связи с планируемой против России провокацией.

«При этом С.А. Рябков не вдавался в подробности, относящиеся к компетенции других ведомств», — подчеркивает МИД РФ.

По словам дипломатов, на прямой вопрос о том, готовилась ли акция на морском параде в Петербурге, Рябков признал лишь наличие «определенной увязки и с такого рода событиями».

В связи с этим МИД РФ призвал представителей СМИ к тщательной проверке публикуемой информации.

6 августа сообщалось, что в этом году военно-морской парад, приуроченный ко Дню ВМФ в Петербурге, прошел в усеченном виде из-за угроз безопасности. По сведениям «Фонтанки», вторая часть парада на кронштадтском рейде была отменена из-за опасений провокации и атаки.

Ранее в МИД рассказали о разговоре Белоусова с Остином.