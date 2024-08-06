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Харрис выбрала кандидата на роль вице-президента

CNN: Харрис выбрала кандидатом в вице-президенты губернатора Миннесоты Уолца

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Glen Stubbe/AP

Кандидат в президенты США от Демократической парти Камала Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца на роль кандидата в вице-президенты. Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько источников.

Ожидается, что Харрис объявит о своем решении в ближайшее время.

До этого стало известно, что действующего вице-президента США Камалу Харрис официально выдвинули в качестве кандидата в президенты от Демократической партии страны, ее поддержали большинство партийных делегатов. Харрис получила 99% голосов делегатов-участников во время проведения виртуального поименного голосования.

До этого кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Харрис в случае своей победы предпримет попытку сделать из США коммунистическое государство.

Ранее стало известно о контактах двух стран НАТО с командой Трампа.

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