В США не исключили случайного финансирования террористов на огромные суммы

Государственный департамент США допустил случайное финансирование движения «Талибан» (организация запрещена в России) или «лиц, связанных с террористами», на сумму $293 миллионов. Об этом пишет Breitbart со ссылкой на доклад специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана.

Как следует из документа, Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда, а также Бюро по борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности не предоставили документацию, чтобы показать, насколько их программы соответствуют рекомендациям Госдепа.

В частности, оба Бюро не предоставили документов о проверке партнеров, которым были выделены американские гранты.

В связи с этим в докладе отмечается, что пока Вашингтон продолжает расходовать деньги налогоплательщиков на программы, направленные на «благо афганского народа», крайне важно, чтобы государство знало о том, кто на самом деле получает выгоду от помощи. Это необходимо, чтобы исключить перенаправление средств талибам или партиям, находящимися под санкциями, говорится в документе.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

31 августа 2021 года США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент, завершив двадцатилетнюю военную миссию в стране.

Ранее Байден высказался о возможности новой операции США в Афганистане.