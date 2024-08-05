Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США не исключили случайного финансирования террористов на огромные суммы

Breitbart: Госдеп США мог случайно профинансировать «Талибан» на $293 млн

close
100%
Ebrahim Noroozi/AP

Государственный департамент США допустил случайное финансирование движения «Талибан» (организация запрещена в России) или «лиц, связанных с террористами», на сумму $293 миллионов. Об этом пишет Breitbart со ссылкой на доклад специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана.

Как следует из документа, Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда, а также Бюро по борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности не предоставили документацию, чтобы показать, насколько их программы соответствуют рекомендациям Госдепа.

В частности, оба Бюро не предоставили документов о проверке партнеров, которым были выделены американские гранты.

В связи с этим в докладе отмечается, что пока Вашингтон продолжает расходовать деньги налогоплательщиков на программы, направленные на «благо афганского народа», крайне важно, чтобы государство знало о том, кто на самом деле получает выгоду от помощи. Это необходимо, чтобы исключить перенаправление средств талибам или партиям, находящимися под санкциями, говорится в документе.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

31 августа 2021 года США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент, завершив двадцатилетнюю военную миссию в стране.

Ранее Байден высказался о возможности новой операции США в Афганистане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами