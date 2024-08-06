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Политолог раскрыл единственный оставшийся шаг для НАТО по Украине

Политолог Слебода: для НАТО осталась только прямая интервенция на Украину

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Spc. Ryan Lucas/Keystone Press Agency/Global Look Press

НАТО остается лишь прямое вмешательство в конфликт на Украине, чтобы попытаться изменить складывающуюся для Киева ситуацию на линии фронта. Такое мнение в беседе с YouTube- каналом Dialouge Works высказал американский политолог Марек Слебода.

По его словам, единственное, что остается странам НАТО – прямое вмешательство в конфликт, однако сейчас подвижек в этом направлении не наблюдается.

Эксперт считает, что у России есть политическая воля, и конфликт закончится в ее пользу. Слебода также отметил, что разговоры на Западе о возможном вводе войск на Украину прекратились из-за нарастающего политического хаоса в странах-союзницах Киева.

«Вы знаете, что на большей части Запада царит политический хаос, и правительство Германии, которое было крупнейшим сторонником режима Киева, сейчас висит на волоске», — указал политолог.

6 мая лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что в случае поражения Украины Вашингтону, возможно, придется вмешаться в конфликт, задействовав свои войска. По словам конгрессмена, США не могут позволить Украине пасть, потому что в этом случае значительно возрастет вероятность военного вмешательства Вашингтона в конфликт.

Ранее политолог раскрыл последствия прямого вмешательства НАТО в конфликт на Украине.

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