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Политолог раскрыл последствия прямого вмешательства НАТО в конфликт на Украине

Политолог Киреев: вмешательство НАТО в конфликт на Украине приведет к катастрофе

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French Army/AP

В настоящее время Запад все меньше опасается открытого противостояния с Россией, однако последствия такого конфликта будут катастрофическими. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил политолог Владимир Киреев.

«Мир после начала прямого конфликта уже не будет прежним. Война распространится на весь мир, включая Китай, Иран и Африку. Будут разморожены самые различные конфликты, вплоть до племенных, корпоративных и войн картелей. Это точка входа в новый мир. С новым технологическим укладом, обществом и иными игроками», — отметил Киреев.

Он подчеркнул, что пресечь эскалацию можно лишь жесткими и решительными действиями.

6 мая лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что в случае поражения Украины Вашингтону, возможно, придется вмешаться в конфликт, задействовав свои войска.

По словам конгрессмена, США не могут позволить Украине пасть, потому что в этом случае значительно возрастет вероятность военного вмешательства Вашингтона в конфликт.

Ранее экс-генерал ВСУ признал, что западная помощь не поможет Украине сравнять силы с Россией.

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