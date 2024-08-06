Путин проведет в среду совещание с членами правительства России

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 7 августа, проведет совещание с членами правительства РФ, основная тема — развитие обрабатывающей промышленности. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

В публикации отмечается, что в рамках встречи с докладами выступят глава Минпромторга Антон Алиханов, временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области, а также председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев.

До этого Путин заявил, что атомные технологии России позволяют создавать композитные материалы, которые успешно применяют в том числе и в военной промышленности.

Накануне Путин в ходе совещания с руководством предприятий российского военно-промышленного комплекса заявлял, что большинство оборонных предприятий в России успевают вовремя выполнять гособоронзаказ (ГОЗ). Среди приоритетных направлений ВПК глава государства перечислил беспилотные, авиационные и наземные комплексы, высокоточные средства поражения, средства РЭБ, а также системы контрбатарейной борьбы.

Ранее в США указали на успехи оборонно-промышленного комплекса России.