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На Украине уволили замглавы минздрава, отвечавшего за бюджет

Кабмин Украины уволил готовившего предложения по бюджету замглавы минздрава

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Кабмин Украины уволил заместителя министра здравоохранения Петра Емца. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Причины отставки чиновника не уточняются.

Емец занимал пост замглавы минздрава с 2021 года. На посту чиновник отвечал за подготовку предложений к проекту бюджета. До этого он был директором департамента по финансово-экономическим вопросам, бухгалтерского учета и финансовой отчетности ведомства.

1 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о предстоящих кадровых перестановках в правительстве страны. В своем обращении глава государства не стал раскрывать подробности новых назначений.

До этого Мельничук сообщил, что в стране уволили заместителя министра энергетики Украины Юрия Власенко и главу Госэнергонадзора Руслана Слободяна. От должности замминистра социальной политики Украины также был освобожден Назар Танасишин.

Ранее стало известно, что на Украине могут уволить премьера.

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